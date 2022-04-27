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خلاف ثم اطلاق نار فاصابات وقتيل... في برقايل: قتل ابن الـ11 عاما ثم هرب وهذا مصيره!

27
APRIL
2022
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:


"بتاريخ 16/4/2022، وعلى خلفية حصول إشكال في بلدة برقايل بين المدعو (أ.أ.) من جهة، والمدعو (ز.م.) من جهة أخرى، أقدم شقيق الأخير، المدعو: م.م. (مواليد عام 1980، لبناني) على إطلاق عيارات نارية من سلاح نوع كلاشينكوف باتجاه سيارة الأول التي كان على متنها هو وعائلته، ما أدى الى إصابته وزوجته وابنته وابنه البالغ من العمر 11 سنة، ووفاة الأخير متأثرا بجروحه. وتم نقل ابنته الى أحد المستشفيات، ووضعها الصحي خطير، ولاذ مطلق النار بالفرار إلى جهة مجهولة.

 

على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية للعمل على تحديد مكان اختباء القاتل وتوقيفه.

 

بنتيجة الجهود الحثيثة وعمليات المراقبة، تمكنت الشعبة، خلال ساعات قليلة، من تحديد مكان اختبائه في أحد بساتين برقايل.

 

بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد دقيقة، نفذتها قوة من الشعبة، تم تحديد المكان المذكور، فعملت على تطويق البستان الذي يختبئ فيه وتوقيف المشتبه فيه.

 

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على إطلاق النار من سلاح نوع كلاشينكوف باتجاه سيارة (أ.أ.) ما أدى الى إصابة ابنه ووفاته، وذلك على خلفية الإشكال الذي حصل مع شقيقه. أجري المقتضى القانوني في حقه وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".

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