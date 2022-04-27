فريد البستاني: هوية لبنان الاقتصادية ستتحدد في الـ٤ سنوات المقبلة

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أكد النائب فريد البستاني أنّ "استطلاعات الرأي التي اطلعت عليها تقول ان نسبة المقترعين ستكون منخفضة لعدة اسباب وبينها اعتكاف الرئيس الحريري عن خوض الانتخابات ولكن نطمح الى حسن التمثيل في المجلس النيابي لذلك حالة ضياع الطرف السني غير صحية".

وفي حديثٍ لقناة الـ NBN شدد على انّ "محاسبة الناخبين لممثليهم سوف تكون وفق عملهم خلال ولايتهم النيابية وانا متفاءل لان اهل الشوف اذكياء ومراقبون جيدون".

وأضاف: "الناخب لن يصدق الشعارات الطنانة والوعي يظهر عند الشدة. التململ والغضب والاستياء نتفهمهم ولكن الاقتراع الصحيح واجب".

وأشار إلى أنّ هوية لبنان الاقتصادية ستتحدد في الـ٤ سنوات المقبلة لذا يجب ان يكون في المجلس اقتصاديون ذوي خبرة لسن القوانين الصحيحة و لتوجيه ومراقبة خيارات الحكومة".