عناوين الصحف ليوم الأربعاء 27 نيسان 2022

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الأخبار: أكراد لبنان: ليتنا كنّا أرمن

هل تصنّف روسيا لبنان «دولة غير صديقة»؟



أوراق من تحقيقات القضاء الفرنسي: الشركات العقارية لشبكة سلامة: كيف أُسِّست ومن ملكها؟







الديار: مجلس الوزراء يقطع الطريق على استهداف الجيش

العماد عون يدحض الادعاءات الكاذبة... وكلام باسيل «رئاسي»

لا «كابيتال كونترول» ولا خطة تعافي قبل الانتخابات

البناء: بوتين لغوتيريس: لا نحتاج إلى وساطة… واعترفوا بالدول المستقلة كما فعلتم مع يوغوسلافيا / نصرالله: في خط المواجهة الأماميّ إلى جانب إخوتنا في فصائل المقاومة الفلسطينيّة / الكابيتال كونترول إلى ما بعد الانتخابات… والثقة بوزير الخارجيّة الخميس /

النهار: وقائع "رحلة الموت" تستدرج ملف النازحين



الجمهورية: الجيش في تصرف القضاء

"الكابيتول كونترول سقط"

اللواء: المساعدات تعزل الطبقة الحاكمة قبل الانتخابات.. فكيف بعدها؟

72 مليون يورو من الصندوق السعودي - الفرنسي.. وإجراء تحقيق قضائي - عسكري حول فاجعة طرابلس

نداء الوطن: إطلاق الصندوق السعودي - الفرنسي: دعم 6 قطاعات رئيسية

الجيش أغرق "مركب المزايدات" والكابيتال كونترول "طار"

l'orient le jour: Au Metn, un partage du butin à parts plus ou moins égales