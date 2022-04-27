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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 27 نيسان 2022

27
APRIL
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الأخبار: أكراد لبنان: ليتنا كنّا أرمن

هل تصنّف روسيا لبنان «دولة غير صديقة»؟

أوراق من تحقيقات القضاء الفرنسي: الشركات العقارية لشبكة سلامة: كيف أُسِّست ومن ملكها؟

 

 


الديار: مجلس الوزراء يقطع الطريق على استهداف الجيش
العماد عون يدحض الادعاءات الكاذبة... وكلام باسيل «رئاسي»
لا «كابيتال كونترول» ولا خطة تعافي قبل الانتخابات

 

 

 

البناء: بوتين لغوتيريس: لا نحتاج إلى وساطة… واعترفوا بالدول المستقلة كما فعلتم مع يوغوسلافيا / نصرالله: في خط المواجهة الأماميّ إلى جانب إخوتنا في فصائل المقاومة الفلسطينيّة / الكابيتال كونترول إلى ما بعد الانتخابات… والثقة بوزير الخارجيّة الخميس /

 

 

 

 

النهار: وقائع "رحلة الموت" تستدرج ملف النازحين

 

 

 


الجمهورية: الجيش في تصرف القضاء

"الكابيتول كونترول سقط"

 

 

 

اللواء: المساعدات تعزل الطبقة الحاكمة قبل الانتخابات.. فكيف بعدها؟
72 مليون يورو من الصندوق السعودي - الفرنسي.. وإجراء تحقيق قضائي - عسكري حول فاجعة طرابلس

 

 

 

نداء الوطن: إطلاق الصندوق السعودي - الفرنسي: دعم 6 قطاعات رئيسية
الجيش أغرق "مركب المزايدات" والكابيتال كونترول "طار"

 

 

 

l'orient le jour: Au Metn, un partage du butin à parts plus ou moins égales

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