عناوين الصحف ليوم الأربعاء 27 نيسان 2022

الأخبار: أكراد لبنان: ليتنا كنّا أرمن
هل تصنّف روسيا لبنان «دولة غير صديقة»؟
أوراق من تحقيقات القضاء الفرنسي: الشركات العقارية لشبكة سلامة: كيف أُسِّست ومن ملكها؟
الديار: مجلس الوزراء يقطع الطريق على استهداف الجيش
العماد عون يدحض الادعاءات الكاذبة... وكلام باسيل «رئاسي»
لا «كابيتال كونترول» ولا خطة تعافي قبل الانتخابات
البناء: بوتين لغوتيريس: لا نحتاج إلى وساطة… واعترفوا بالدول المستقلة كما فعلتم مع يوغوسلافيا / نصرالله: في خط المواجهة الأماميّ إلى جانب إخوتنا في فصائل المقاومة الفلسطينيّة / الكابيتال كونترول إلى ما بعد الانتخابات… والثقة بوزير الخارجيّة الخميس /
النهار: وقائع "رحلة الموت" تستدرج ملف النازحين
الجمهورية: الجيش في تصرف القضاء
"الكابيتول كونترول سقط"
اللواء: المساعدات تعزل الطبقة الحاكمة قبل الانتخابات.. فكيف بعدها؟
72 مليون يورو من الصندوق السعودي - الفرنسي.. وإجراء تحقيق قضائي - عسكري حول فاجعة طرابلس
نداء الوطن: إطلاق الصندوق السعودي - الفرنسي: دعم 6 قطاعات رئيسية
الجيش أغرق "مركب المزايدات" والكابيتال كونترول "طار"
l'orient le jour: Au Metn, un partage du butin à parts plus ou moins égales