أسرار الصحف ليوم الأربعاء 27 نيسان 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تعتقد مصادر أوروبيّة أن مصير أوكرانيا سيكون شبيهاً بمصير يوغوسلافيا عبر تطبيق كل السياسات التي اعتمدت لتفكيك يوغوسلافيا بغطاء أمميّ كغطاء لما تنوي روسيا فعله بأوكرانيا؛ وهذه خطتها للانتقام من حرب يوغوسلافيا وفق معادلة «عروسكم مقابل عروسنا».

خفايا

قالت مصادر انتخابية إن السفارة السعودية أبلغت المرشحين المتسابقين على وراثة تيار المستقبل من بيئته ومن خارجها أن بوابة الدعم التصويتيّ والماليّ تبدأ بالتنسيق مع الرئيس فؤاد السنيورة الذي يتعاون انتخابياً مع القوات اللبنانية.

اللواء: أسرار

لغز

يُعاني متقاعدون جدد من استلشاء دائرة تصفية معاشات التقاعد، بحيث أن الحد الأدنى لإنجاز المعاملات يبدأ من ستة أشهر وما فوق؟!



غمز

تمكن مرجع من ضرب عصافير عدّة في حجر واحد، بالدعوة إلى أوّل جلسة منذ الطائف لطرح الثقة بوزير..



همس

يعنى سفراء ناشطون لمتابعة سير التحضيرات للعمليات الانتخابية، نظراً للنتائج الخطيرة التي سترسم مستقبل قوى سياسية من القمة إلى القاعدة..

نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ مسؤولين أوروبيين يبلغون عن تعليق دعم مشاريع اجتماعية كان يتولاها أحد المرشحين الموارنة في دائرة بعبدا، بسبب تضارب المصالح الشخصية.