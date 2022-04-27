إنتخابات 2022- الديار: معركة كسر عظم في الشوف: ... نتيجة "الطعنات" التي تعرض لها الحريري على يد جعجع

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بعض ما جاء في مقال رضوان الذيب في الديار:

في المعلومات، ان "تيار المستقبل" غير متعاون مع "القوات" في الشوف نتيجة "الطعنات" التي تعرض لها سعد الحريري على يد الدكتور سمير جعجع> اما على الصعيد السني العام في اقليم الخروب وحسب المعلومات، فان الاستطلاعات تؤكد ان نسبة الاعتكاف السني ستكون بين ٤٠٪ و٤٥ ٪ من القاعدة الحريرية...

اما قوة الحزب "الاشتراكي" على حالها رغم تراجع الحماس في الجولات الانتخابية، واذا تمكن المجتمع المدني وتحديدا لائحة "توحدنا لنغير" من الحصول على حاصل انتخابي، فان المقعد السني الثاني في اقليم الخروب قد يذهب لمرشح هذه اللائحة عماد سيف الدين، او مرشح "الجماعة الاسلامية" على لائحة اخرى، خصوصا ان "الجماعة الاسلامية" تنطلق من٢٥٠٠ صوتا تفضيليا مع ماكينة فاعلة في كل المعايير.



اما درزيا، فالمعركة شرسة وعلى "المنخار" بين مروان حمادة ووئام وهاب، ومن يرفع نسبة الصوت التفضيلي الى حدود الـ ١٠٠٠ صوتا تفضيليا سيكون النصر حليفه.

معركة دائرة الشوف - عالية قاسية بين ٧ لوائح، لائحة "الشراكة والارادة" مدعومة من جنبلاط و "القوات اللبنانية" و "الاحرار"، فيما حزب "الكتائب" داعم لاحدى لوائح المجتمع المدني، لائحة "الجبل" مدعومة من "التيار الوطني الحر" وارسلان وناجي البستاني ووهاب، بالاضافة الى٥ لوائح للمجتمع المدني، ومن المتوقع ان يكون الحاصل اقل من الدورة السابقة وبحدود ١٢٥٠٠ صوتا، وكل المؤشرات تعطي لائحة جنبلاط ٧ حواصل، واللائحة المدعومة من التيار وارسلان ٥ حواصل، واذا نالت احدى لوائح المجتمع المدني حاصلا، فان المقعد السني الثاني او الماروني الثالث سيذهب للمجتمع المدني، وفي حال عجزت لوائح المجتمع المدني الوصول الى نيل الحاصل، فان لعبة الكسور ستحدد لمن الفوز في هذا المقعد، مع افضلية للائحة جنبلاط، لان الترجيحات تعطيها "٧,٨ حواصل"، الا اذا رفعت لائحة "الجبل" اصواتها بمعدل ١٠٠٠، عندها تحجز هذا المقعد.