إنتخابات 2022- الأخبار: أحمد الحريري للسنيورة: تُحاكي من يستهدفون «المستقبل» ورئيسه

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الأخبار: اعتبر الأمين العام لتيار المستقبل، أحمد الحريري، اليوم، أن رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة حاكى من يستهدفون التيار ورئيسه سعد الحريري، في قوله إن قرار عدم المشاركة في الانتخابات النيابية يعني تسليم لبنان لحزب الله وحلفائه.



وتوجّه الحريري عبر «تويتر» للسنيورة، بالقول: «إلى دولة الرئيس فؤاد السنيورة: محبتك وغيرتك على تيار المستقبل ليست جديدة. لكن العودة إلى تقييم قرار الرئيس سعد الحريري بتعليق المشاركة في الانتخابات في خانة تسليم البلد إلى حزب الله وإيران أمرٌ يُحاكي الحملات التي تستهدف تيارنا ورئيسه واستباق غير مُبرّر لنتائج الانتخابات».





وأضاف: «القول باعتزال الانتخابات رسالة غير موفقة يا دولة الرئيس لتيار المستقبل ولجمهوره. قرارنا تعليق المشاركة وقرارك ومن معك المشاركة في الانتخابات ولا ضرورة لتحميل ذنوبها لأحد، مع دعائنا لكم بالتوفيق».

وكان السنيورة قد قال في سحور رمضاني إن اعتزال الانتخابات «يعني بشكل واضح لا لبس فيه، أننا نسلّم لبنان ومستقبله لحزب الله وحلفائه، ولإيران ومخططاتها في توسيع هيمنتها على المنطقة العربية، وأننا بذلك أيضاً نسهم بتدمير علاقات لبنان ومصالحه مع الأشقاء العرب، ومع الأصدقاء في العالم».