ادي معلوف: بربح مع التيار وبخسر مع التيار.. ومعركتي عالمركز الأوّل

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أكّد النائب ادي معلوف أنّ قراره الترشّح إلى الإنتخابات النيابية جاء بناءً على استطلاعات الرأي المشجّعة، كاشفًا أنه منذ ١٧ تشرين قرر المواجهة من خلال تسمية الامور بأسمائها بعيدًا عن أي حسابات شخصية مؤكدًا أنّه "يربح مع التيار ويخسر مع التيار" ودون التيار "حجمي بضيعتي وحد ضيعتي شوي والبخار ما طلع عراسي بعد".

وفي مقابلة مع الإعلامية صفاء درويش حسم معلوف أن معركته هي معركة المركز الأول في المتن، لا الثاني ولا الثالث. ورأى معلوف أن القوات هي من قررت خوض معركة المقعد الكاثوليكي لا العكس، معتبرًا أن القوات قد تكون تشجّعت على خوض معركة المقعد الكاثوليكي بعد تقديرات خاطئة أفادت لن يترشّح بناءً على الحملة التي شنّها البعض ضدّه، لتفاجئ فيما بعد.

بكلمة واحدة وصف معلوف الرئيس ميشال عون بالقائد، فيما وصف رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل بـ"المراوح مكانه" فيما اعتبر أن المرشح عن القوات اللبنانية ملحم الرياشي بـ "تقلّب كتير بحياتو".

هذا ووصف معلوف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالصلب والذكي فيما اعتبر أن رئيس حزب القوات سمير جعجع فاشل وحاقد.