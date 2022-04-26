نقابة موظفي شركتي الخليوي: إعطاء مهلة أخيرة لصرف المستحقات تنتهي الجمعة

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وجّه مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان الى موظفي شركتي الخليوي تاتش وألفا الرسالة الآتية:

بعد الاجتماع الذي عُقد مع ادارة شركة ألفا، وبعد التأكيد على الحقوق المصانة في عقد العمل الجماعي، تم التمني بإعطاء مهلة لغاية يوم الجمعة الواقع فيه ٢٩ نيسان ٢٠٢٢ للبت النهائي واعطاء الرد وتحديد الوقت لصرف المستحقات التي ينص عليها عقد العمل الجماعي.

وبناء عليه، ستتعامل النقابة بإيجابية مع هذا التمني، مع الاحتفاظ بحق اتخاذ كل الإجراءات التصعيدية بعد إنقضاء هذه المهلة، وسيبنى على الشيء مقتضاه.