توقيف شخص ابتز مواطنة تقيم في دولة اوروبية وهددها بنشر فيديو غير لائق لها

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بنتيجة تحقيق أجراه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، حول شكوى مواطنة تقيم في إحدى الدول الأوروبية بجرم تشهير وابتزاز، ومن خلال المتابعة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، تم التوصل الى تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه.



بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تهديد وابتزاز المدعية بنشر فيديو غير لائق لها على مواقع التواصل الاجتماعي.



أودع الموقوف القضاء المختص بناء على اشارته.



لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، في أي ظرفٍ من الظروف، وتحت أي ضغوطاتٍ تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردد في الإبلاغ فورا عن مثل هذه الحالات. #ما_تتصور”.