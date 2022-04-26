تاريخ كبير من النضال لا يقف عند عهد رئاسي.. الوزير باسل: مشروعنا استثمار ثروات لبنان واستخراج النفط والغاز

قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر الصفحة الرسمية للتيار الوطني الحر "نحن امام استحقاق وطني مهم التيار الوطني هو مشروع وطن الدولة".

وأضاف "تاريخ كبير من النضال لا يقف عند عهد رئاسي والمحطة الانتخابية هي محطة لتأكيد تمسكنا بلبنان".

وتابع باسيل، "هن مشروعهم سلبي نحن مشروعنا ايجابي كيفية بناء اقتصاد والدولة المدنية، فمشروعنا هو استثمار ثروات لبنان واستخراج النفط والغاز".

وأكد باسيل أن الانتخابات هي فرصة لمراجعة الضمير فانتخب تيار كي لا تعيد البلد للفاسدين".

وقال "من سيطالب بالتوازن ومن سيدافع عن حقوقنا اذا غاب التيار، المهم ان نحافظ على قدرتنا على الثبات والصمود".

وتابع باسيل "مهما منعونا استطعنا اقرار قانون الانتخاب النسبي واقرار استخراج الغاز والنفط".

وأضاف، "انتخبوا تيار كي يستطيع ان يشارك في القرار في المرحلة المقبلة المصيرية، نفهم قلقكم ومخاوفكم لكن الخيار الوحيد هو اكمال نضالنا".