living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تاريخ كبير من النضال لا يقف عند عهد رئاسي.. الوزير باسل: مشروعنا استثمار ثروات لبنان واستخراج النفط والغاز

26
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر الصفحة الرسمية للتيار الوطني الحر "نحن امام استحقاق وطني مهم التيار الوطني هو مشروع وطن الدولة".

وأضاف "تاريخ كبير من النضال لا يقف عند عهد رئاسي والمحطة الانتخابية هي محطة لتأكيد تمسكنا بلبنان".

وتابع باسيل، "هن مشروعهم سلبي نحن مشروعنا ايجابي كيفية بناء اقتصاد والدولة المدنية، فمشروعنا هو استثمار ثروات لبنان واستخراج النفط والغاز".

 وأكد باسيل أن الانتخابات هي فرصة لمراجعة الضمير فانتخب تيار كي لا تعيد البلد للفاسدين".

وقال "من سيطالب بالتوازن ومن سيدافع عن حقوقنا اذا غاب التيار، المهم ان نحافظ على قدرتنا على الثبات والصمود".

وتابع باسيل "مهما منعونا استطعنا اقرار قانون الانتخاب النسبي واقرار استخراج الغاز والنفط".

وأضاف، "انتخبوا تيار كي يستطيع ان يشارك في القرار في المرحلة المقبلة المصيرية، نفهم قلقكم ومخاوفكم لكن الخيار الوحيد هو اكمال نضالنا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout