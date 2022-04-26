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قوى الامن توقف رجلا في صيدا لترويجه المخدرات في مناطق عدة

26
APRIL
2022
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – صيدا في وحدة الشرطة القضائية، حول شخص ملقب “أبو عباس” ينشط بترويج المواد المخدرة في مناطق: صيدا، صور، خلدة، عين الرمانة، والطيونة.

من خلال المتابعة والرصد، تمكنت عناصر المكتب من توقيفه في محلة “الحسبة” – صيدا، على متن سيارة من نوع “بي أم” لون أسود، تم حجزها.

ضبط بحوزته كمية من الكوكايين ومبلغ مالي عبارة عن 2500 دولار أميركي، وتبين أنه يدعى:
– ح. ح. (من مواليد عام 1972، أردني الجنسية)

بتفتيش منزله، الكائن في محلة عين الرمانة، عثر على 469 غ. من مادة الكوكايين مقسمة داخل علب بلاستيكية ومعدة للترويج، و 24 غ. من مادة حشيشة الكيف و38 حبة مخدرة من نوعي “كبتاغون” والماريجوانا”. إضافة إلى ضبط مبلغ 70 مليون ليرة لبنانية، وميزان حساس.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

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