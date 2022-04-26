محافظ بيروت طلب من قيادة شرطة بيروت التعميم على أصحاب المولدات تزويد مراكز الاقتراع بالكهرباء

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وجّه محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود كتابا الى قيادة شرطة بيروت للتعميم على أصحاب المولدات ضرورة تزويد مراكز الاقتراع بالكهرباء، بحسب ما أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان.

وقالت في بيان: “بناء على توجيهات وزير الداخلية والبلديات في الاجتماع الذي عقد معه بتاريخ 20 نيسان 2022 والذي أكد فيه ضرورة تزويد أقلام الاقتراع كافة بالكهرباء خلال أوقات الفرز، نطلب منكم تكليف من يلزم ابلاغ اصحاب المولدات بضرورة العمل على تأمين التمديدات اللازمة لتزويد كل أقلام الاقتراع في المراكز الانتخابية بالكهرباء ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء ولغاية الساعة الثالثة من فجر اليوم التالي، على أن يتم أخذ تعهد خطي بالالتزام وإيداعنا محاضر التبليغ والإفادة في حال التمنع”.