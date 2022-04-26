living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سعد زار مستشفى الراعي ومركز لبيب الطبي في صيدا : لتأمين الطبابة والدواء والاستشفاء

26
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد يرافقه الدكتور سامر جرادي والدكتور رضوان المصري مركز لبيب الطبي في صيدا حيث التقى بالدكتور لبيب أبو ظهر ومعين أبو ظهر وطاقم الأطباء في المستشفى.

كما زار سعد مستشفى الراعي في صيدا حيث كان في استقباله الدكتور نبيل الراعي والطاقم الطبي والإداري فيها.

وتركز الحديث، بحسب بيان لمكتب سعد الاعلامي، في اللقاءين حول "الوضع الاستشفائي العام في لبنان وتأثير الانهيارات الكبرى الاقتصادية والمالية على مختلف القطاعات ومن بينها القطاع الاستشفائي الذي يمثل حاجة حيوية للمواطن.

كما تناول اللقاء الصعاب والمشاكل التي تواجهها المستشفيات في هذه المرحلة، بخاصة لجهة النقص في المواد الطبية والمواد والتجهيزات الخاصة بالعمليات، إضافة الى ارتفاع تكلفتها، مما يؤثر بصورة مباشرة على ارتفاع تكلفة استشفاء المواطن.

وشدد سعد على أولوية تأمين الطبابة والدواء والاستشفاء للمواطن عبر الهيئات الضامنة التي يتوجب عليها تعديل تعرفاتها الضئيلة أو عبر وزارة الصحة، مؤكدا أنه "لا بد من توفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين ولا سيما في هذه الظروف المعيشية الصعبة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout