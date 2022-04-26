سعد زار مستشفى الراعي ومركز لبيب الطبي في صيدا : لتأمين الطبابة والدواء والاستشفاء

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زار الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد يرافقه الدكتور سامر جرادي والدكتور رضوان المصري مركز لبيب الطبي في صيدا حيث التقى بالدكتور لبيب أبو ظهر ومعين أبو ظهر وطاقم الأطباء في المستشفى.



كما زار سعد مستشفى الراعي في صيدا حيث كان في استقباله الدكتور نبيل الراعي والطاقم الطبي والإداري فيها.



وتركز الحديث، بحسب بيان لمكتب سعد الاعلامي، في اللقاءين حول "الوضع الاستشفائي العام في لبنان وتأثير الانهيارات الكبرى الاقتصادية والمالية على مختلف القطاعات ومن بينها القطاع الاستشفائي الذي يمثل حاجة حيوية للمواطن.



كما تناول اللقاء الصعاب والمشاكل التي تواجهها المستشفيات في هذه المرحلة، بخاصة لجهة النقص في المواد الطبية والمواد والتجهيزات الخاصة بالعمليات، إضافة الى ارتفاع تكلفتها، مما يؤثر بصورة مباشرة على ارتفاع تكلفة استشفاء المواطن.



وشدد سعد على أولوية تأمين الطبابة والدواء والاستشفاء للمواطن عبر الهيئات الضامنة التي يتوجب عليها تعديل تعرفاتها الضئيلة أو عبر وزارة الصحة، مؤكدا أنه "لا بد من توفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين ولا سيما في هذه الظروف المعيشية الصعبة".