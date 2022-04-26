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مكتب وزير الصحة: لا تجاهل لمطالب مستخدمي مستشفى الحريري والتهجم على موكب الوزير رسالة سلبية

26
APRIL
2022
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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة، البيان الآتي :

“أكد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض منذ تعيينه في الحكومة دعمه التام للمستشفيات الحكومية والعاملين فيها وقد أصر على ان تشمل المساعدة الاجتماعية التي تم إقرارها المستخدمين في المؤسسات العامة أسوة بزملائهم في القطاع العام وبالفعل تبنت الحكومة في آخر جلسة حكومية لها تخصيص اول دفعة من المساعدات وقيمتها (14) مليار ليرة لبنانية.

اما بخصوص العاملين في مستشفى رفيق الحريري الحكومي فقد عرض وزير الصحة العامة في لقاء سابق معهم مجمل المقترحات والمطالب وأجمع الحضور على ان تقدم لجنة المستخدمين اقتراحا الى مجلس ادارة المستشفى الذي يرسله بدوره الى الوزارة لكي تحيله الى هيئة الاستشارات في وزارة العدل لأخذ الرأي القانوني والذي على أساسه يمكن لكل من الوزارة ومجلس الادارة اخذ القرار المناسب. وتم ذلك بالفعل حيث قامت الوزارة بمراسلة الهيئة المذكورة في اليوم نفسه الذي تبلغت فيه المطالب وهي بانتظار الرد ليبنى على الشيء مقتضاه.

ان ما حصل اليوم أمام حرم وزارة الصحة، بالاضافة الى انه أدى إلى منع المواطنين من مراجعة مصالح واقسام الوزارة وحرمانهم من متابعة اعمالهم لديها، شكل ايضا ومن خلال التهجم الذي حصل على موكب الوزير رسالة سلبية في الشكل والمضمون لكل الحراك الذي تقوم به لجنة المستخدمين في مستشفى الحريري، خصوصا ان ليس لدى الوزير أو الوزارة اي نية في تجاهل مطالب المستخدمين لا بل ان توجيهات الدكتور الابيض كانت في ضرورة الاسراع لايجاد حل لمطالب المستخدمين ضمن الاليات والقوانين المرعية الاجراء”.

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