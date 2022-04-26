القوال تعليقا على الاعتداء على سيارتها: لا تُبنى الاوطان عبر الاعتداءات والتكسير

A + A -

أعلنت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال أنه “اثناء اعتصامنا امام مجلس النواب بناء على دعوة نقابات المهن الحرة رفضا لإقرار قانون الكابيتال كونترول، لما فيه من اجحاف وسرقة لحقوق المودعين، فوجئت عند خروجي من الاعتصام ببعض من يدعون انهم من الثوار يعتدون على سيارتي مبررين فعلتهم بأنهم ظنوا انها تعود للوزير السابق يوسف فنيانوس.

وبناء عليه، ومنعا لأي التباس، فإنني اعرض لكم صور اوراق السيارة والتي تثبت ان ملكيتها تعود لي. كما انني آسف لهذه التصرفات اللااخلاقية من قبل البعض وادعو الناس الذين يؤلمنا ما يؤلمهم الى التحلي بالبصيرة والتصرف بعقلانية اذ لا تبنى الاوطان عبر الاعتداءات والتكسير ولا تستعاد الحقوق الا بالنضال الحقيقي تحت سقف القانون”.