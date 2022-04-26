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طعنه 30 طعنة... جريمةٌ "مُروّعة" في الشياح!

26
APRIL
2022
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صدر عـن المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخـلي ــــــ شعبـة العلاقات العامة، بيان جاء فيه، "بتاريخ 20-4-2022، عُثِرَ على جثّة مهنّد علي حسن علي (سوداني الجنسية) وقد تعرّضت لأكثر من ثلاثين طعنة سكين في البطن والظهر، في غرفةٍ يقطنها في شارع أسعد الأسعد – الشّيّاح، حيث يعمل "ناطوراً" لمبنى سكني".

 

وأضاف، "من خلال التحقيق الذي أجرته فصيلة الغبيري في وحدة الدّرك الإقليمي، بالتنسيق مع شعبة المعلومات، تم الاشتباه بقريب المجني عليه الذّي كان يقطن معه منذ قرابة خمسة أشهر، ويدعى ب. ع. (مواليد عام 2002، سوداني الجنسية).

 

وتابع، "بعد إحضاره والتحقيق معه، أنكر في البداية أنّه أقدم على قتل الضحية أو معرفة أي شيء عن الجريمة. وبعد مواجهته بالوقائع والقرائن المتوافرة بحقه اعترف بجريمته التي ارتكبها لأسباب شخصيّة، وِفقًا لإفادته".


ووفقًا للبيان، "أنّه كان يحاول قتل المغدور منذ نحو أربعة أشهر، ولكنّه لم يستطع القيام بذلك بسبب تواجد أشخاص في منزل المغدور، إلى أن سنحت له الفرصة فنفّذ جريمته قرابة الساعة 7:00 صباحاً من تاريخ 19-4-2022".

 

وختم، "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".

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