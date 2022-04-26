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ميقاتي: لتحقيقات شاملة بقضية زورق طرابلس ولمواقف حازمة تحفظ هيبة الدولة

26
APRIL
2022
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أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن "حادثة غرق زورق قبالة طرابلس، هي فاجعة وطنية ألمت بالمدينة وكل لبنان"، مجدداً التعازي لذوي الضحايا.

 

وأعرب ميقاتي عن تعاطفه وتعاطف مجلس الوزراء مع ذوي المفقودين جراء تلك الفاجعة، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

 

وجاء كلام ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في قصر بعبدا، ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث قال: "هذه الفاجعة الوطنية أصابت كل لبناني وكل طرابلسي في الصميم، ومن غير الجائز أخلاقيا وإنسانيا ووطنياً تحت وطأة الحزن والفاجعة حرف الانظار بهذه القضية عن سياقها القانوني والقضائي الذي يجب ان يأخذ مجراه الى النهاية التي تفضي الى كشف ملابسات ما حصل والاقتصاص من المتسببين بما حصل".

 


أضاف: "من موقعي فانني أرفض القاء التهم جزافا قبل انجاز التحقيق، وأشدد على اجراء التحقيقات بسرعة وشفافية بعيداً عن الضغط الاعلامي والاستثمار السياسي والشعبوي والانتخابي الرخيص. نحن سنتابع القضية وفق الاصول القضائية والأمنية، ونشدد على وجوب أن تكون التحقيقات شاملة منذ لحظة انطلاق المركب وصولا الى ما حصل في عرض البعض، اضافة الى التشدد في متابعة ما حصل قبل انطلاق المركب، وايضا في مطالبة الاجهزة الامنية كافة بالتشدد في الامن الوقائي لتلافي حصول اي كارثة. ثقتنا كبيرة بحكمة الجيش وقيادته والتحقيقات التي ستقوم بها ، ونحن على ثقة بانها حريصة على الحفاظ على سلامة ارواح اللبنانيين جميع اللبنانيين، وفي الوقت ذاته حريصة على الحفاظ على صدقية التحقيقات التي ستقوم بها في هذا الملف".



وقال: "لقد حصلت عدة حوادث في ظرف متقارب وبشكل متتالي، وعلينا البحث في أسبابها وما اذا كان البعض منها مخططا له للنيل من هيبة الدولة ومن حماية المواطن، ومنها ما حصل في طرابلس والتداعيات التي جرت، والتعدي على وزير الطاقة، واطلاق الصواريخ من الجنوب والحادثة التي وقعت في البقاع، وما حصل في عائشة بكار، والدخول على المطاعم في وسط بيروت، كلها حوادث تنال من هيبة الدولة وعلينا اتخاذ مواقف حازمة تجاهها في هذه الجلسة".

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