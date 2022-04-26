باسيل: ما زلنا نقاتل!

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غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر "تويتر":



"الكابيتال كونترول هو من بديهيات الأيام الاولى للأزمة ونحن من فضح وواجه تهريب الاموال وتقدّمنا بقوانين لوقف التحاويل واستعادتها من الخارج … عرقلها المستفيدون ونحن لا زلنا نقاتل لاجلها.

اقراره بعد سنتين ونصف من المماطلة لا يعني تشريع سرقة أموال المودعين وحماية المصارف بمفعول رجعي وتشكيل لجان مشبوهة. المطلوب قانون يوقف نزف الأموال، لا يقونن السطو ولا يحمي المنظومة. بإختصار، *الكابيتل كونترول لضبط تحويل الأموال ومش لتشريع تهريبها؛ ما منقبل!*"