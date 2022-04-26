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اليكم حال الطقس في لبنان

26
APRIL
2022
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يؤثر على لبنان طقس ربيعي معتدل اليوم وفي الأيام المقبلة مع استمرار الغبار الخفيف في الجو واحتمال زخات مطر على الجبال العالية الشمالية والشرقية اليوم، فيما الاستقرار يخيّم على السواحل وباقي المناطق.

 

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٣ و ٢٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٥ و ٢٢ درجة.
٢- الجو: مشمس يتحول الى غائم جزئيا مع امطار رعدية بعد الظهر خصوصا على الجبال وفي الداخل
٣- الرياح: شرقية شمالية شرقية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٧٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي ويسجل ساحلا ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

 

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاربعاء: الطقس معتدل قليل السحب ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً وتتراوح بين ١٩ و٢٥ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٣ درجات على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شرقية الى شمالية غربية سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س تنشط أحيانا خصوصا في الداخل وعلى الجبال.

 

الخميس: الطقس معتدل قليل السحب ودرجات الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح بين ١٩ و٢٥ درجة ساحلا وبين ١٢ و٢٢ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ درجات على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شرقية الى شمالية غربية سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س تنشط احيانا خصوصا في الداخل وعلى الجبال.

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