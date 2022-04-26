إنتخابات 2022- الجمهورية: مجموعة من الكرات النّارية تدحرجت على طريق الانتخابات

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

...مجموعة من الكرات النّارية تدحرجت تِباعاً وبشكل مريب على طريق الانتخابات، بالتزامن مع تقلّص الفترة الفاصلة عن موعد إجرائها الذي بات على مسافة 19 يوماً.

تلك الكرات أخضَعت الواقع اللبناني لعوامل توتير خطيرة، أحاطت الاستحقاق الانتخابي بعلامات استفهام حول مصيره ووضَعته في خانة الاحتمالات التعطيليّة. وهو الامر الذي دفع مستويات سياسية متعددة الى رفع الصوت التحذيري من اي محاولات لنسف الانتخابات النيابية وتأجيلها، معتبرة انّ حصول ذلك معناه دخول لبنان في مجهول.

وكان البروز الاخطر لتلك العوامل ما جرى في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي، بالاشتباكات والظهور المسلح الكثيف، والاعتداء على مراكز الجيش اللبناني، وقطع الطرقات، ما حوّلَ المدينة الى ساحة فوضى.

وقابَلتها تحرّكات احتجاجية وقطع طرقات في العديد من المناطق وصولاً الى بيروت والبقاع وصيدا، وقابَلها ايضا حادث مريب تمثّل في الاشتباكات العنيفة التي حصلت في منطقة عائشة بكار في بيروت وحوّلتها إلى ساحة مطاردات بين مسلحين ومن يسمّون بـ"ديوك الاحياء".