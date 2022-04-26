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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 26 نيسان 2022

26
APRIL
2022
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قرأت مصادر دبلوماسية في بدء حركة الأمين العام للأمم المتحدة وزيارة الوفد الأميركي الوزاري لكييف وتصريحات المسؤولين الألمان التراجعيّة عن خطاب التصعيد وتداعيات صعود اليمين في أوروبا، كما أظهرت الانتخابات الفرنسية مؤشرات لبدء مسار التسوية للأزمة مع روسيا.

 

خفايا

تراقب جهة سياسية فاعلة تطورات الأحداث في طرابلس والجنوب وتقول إن الخط البيانيّ لهذه الأحداث نحو التصعيد أو التهدئة سيحسم ما إذا كانت هناك خطة دوليّة لتطيير الانتخابات بدأت مقدّماتها أم أنها تقاطع مصادفات لتداعيات جانبية للتوترات الناتجة عن الأزمة.

 

 


اللواء: أسرار

لغز
يواجه مرشحون من لون معروف صعوبات في استجابة المواطنين للقاءات معهم، ويقتصر الحضور على جحا وأهل بيته» في مناطق صافية الولاء..


غمز
مُني حزب يميني بضربة محسوبة في محافظة حاول زج نفسه بها، من دون إقامة حساب للهوية الخاصة بتلك المنطقة.


همس
تحاول سفارات كبرى الوصول إلى خيوط تربط ما بين سلسلة من الحوادث الأمنية المتفرقة، وتأثيرها على المناخ السياسي العام في البلاد!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

شبهت مصادر روحية زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان في حزيران المقبل بزيارة البابا يوحنا بولس الثاني عام 1997 التي كانت من أجل الدفع نحو إنهاء السيطرة السورية على لبنان. واليوم ستكون الزيارة من أجل رفع السيطرة الإيرانية عنه واستكمال العناوين التي يركز عليها البطريرك الراعي.

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