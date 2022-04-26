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إنتخابات 2022- الديار: لا خوف على الانتخابات؟... وجود اطراف منظمة تعمل على تطييرها

26
APRIL
2022
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

لا تخفي مصادر امنية قلقها من غياب الاستقرار في البلاد، لكنها لا تزال غير متخوفة من تاثير تلك الاحداث على الانتخابات النيابية التي لا توجد بعد مؤشرات حسية اقله حتى الان، تشير الى وجود اطراف منظمة تعمل على تطييرها من خلال افتعال احداث امنية متنقلة، لكن هذا لا يمنع ضرورة رفع الجهوزية والاستعداد لاي «مفاجآت» غير محسوبة.

وهذا يتطلب مواكبة سياسية، وقد اثمرت الاتصالات خلال الساعات القليلة الماضية الى دعوة استثنائية لمجلس الوزراء للانعقاد اليوم للبحث في تداعيات غرق الزورق، وكذلك توسع الانفلات الامني، ويرتقب اتخاذ اجراءات ترفع من وتيرة الاستنفار والتشدد لمنع اي انهيار امني واسع.

 

التوترات الامنية تحت «السيطرة»

ووفقا لتلك المصادر لا «خيط» يربط بين الاهتزازات الامنية في مختلف المناطق اللبنانية، ولا تزال الامور تحت «السيطرة»...

الديار
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