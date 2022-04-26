إنتخابات 2022- الأخبار: إضعاف اللوائح المنافسة "للقوات"

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الأخبار: يتداول ناشطون ومرشحون على لوائح «قوى التغيير» أن كل اللوائح التي أشرفت على تشكيلها مسؤولة الماكينة الانتخابية في منصة «نحو الوطن» شانتال سركيس (الأمينة العامة السابقة لحزب القوات اللبنانية)، هدفها إضعاف اللوائح المنافسة للقوات، ما دفع البعض إلى إعادة النظر في التحالفات وتعليق الترشح. غير أن البعض الآخر تجاهل الأمر لأنه يستفيد من الدعم المالي المقدم من المنصة. علماً أن كل من كان يستوضح من سركيس حول عمل زوجها جان حنا في ماكينة القوات الانتخابية كان يأتيه الرد بأنه يتولى تنظيم حملات انتخابية لمرشحين من ضمن عمله، ومنهم مرشحون قواتيون.