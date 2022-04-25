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نقابة محامي طرابلس تضع طاقاتها بتصرف متضرري وأهالي ضحايا الزورق

25
APRIL
2022
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أعلنت نقابة المحامين في طرابلس والشمال أنها "تضع طاقاتها بتصرف أهلنا في طرابلس والشمال، من متضررين وأهالي شهداء الزورق، لتأمين هيئة من المحامين تتولى تقديم المساعدة القانونية لمن يرغب، على أن يتم الإعلان قريبا عن أرقام الهواتف للتواصل".

وقالت في بيان: "تقف النقابة بخشوع أمام الحادث الأليم الذي أدى إلى وفاة مواطنين وفقدان آخرين بغرق المركب الذي يقلهم أمام ساحل طرابلس بالقرب من جزر الرمكين، وهم في طريقهم إلى المهاجر في المقلب الآخر من الموج، بحثا عن لقمة عيش وفضاء كرامة إنسانية افتقدوها في وطنهم".

وإذ تعزي أهالي الضحايا، تصلي راجية أن "يكون باقي المفقودين ما زالوا على قيد الحياة"، وتشدد على "وجوب تكثيف عمليات البحث لإنقاذهم"، كما تتمنى "شفاء المصابين الذين أنقذوا".

وتؤكد أنها "ستعمل جاهدة مع المسؤولين لإحالة القضية إلى المجلس العدلي، على أن يتم تعيين محقق عدلي بالسرعة اللازمة لجمع الأدلة وتثبيت الشهادات، حفاظا على الحقيقة وتأمينا للعدالة".

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