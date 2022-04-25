تنكيس العلم اللبناني في قصر بعبدا حداداً على ارواح ضحايا زورق طرابلس

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الرئيس عون تابع عمل القوى العسكرية والامنية المختصة في البحث عن المفقودين ومسار التحقيق الذي طلب امس فتحه لكشف ملابسات ما حصل وتحديد المسؤوليات

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم عمل القوى العسكرية والامنية المختصة في البحث عن المفقودين من ركاب الزورق الذي غرق ليل السبت الماضي قبالة شاطئ طرابلس، وكذلك مسار التحقيق الذي طلب امس فتحه لكشف ملابسات ما حصل وتحديد المسؤوليات.

واطلع الرئيس عون على الاجراءات التي اتخذتها الهيئة العليا للاغاثة والمنظمات الانسانية لمساعدة الناجين من ركاب الزورق وتأمين حاجاتهم.

وتم تنكيس العلم اللبناني على سارية قصر بعبدا حدادا على ارواح ضحايا الزورق.