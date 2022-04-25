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امطار مع برق ورعد.. الطقس ينقلب في هذا الموعد

25
APRIL
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع غبار يؤدي إلى سوء رؤية وتنخفض درجات الحرارة على الساحل بشكل بسيط لتقارب معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار متفرقة خاصة في الشمال الشرقي مع برق ورعد بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي رطب مع اجواء سديمية مغبرة فوق لبنان.

( معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين 15 و 24 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ساحلا مما يؤدي الى سوء في الرؤية فيما تكون الحرارة أعلى من معدلاتها جبلا وداخلا، كما يتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط امطار خفيفة موحلة خاصة في المناطق الداخلية مع برق ورعد اعتبارا من الظهر.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع غبار يؤدي إلى سوء رؤية وتنخفض درجات الحرارة على الساحل بشكل بسيط لتقارب معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار متفرقة خاصة في الشمال الشرقي مع برق ورعد بعد الظهر.

الأربعاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل مع رطوبة عالية تؤدي الى سوء رؤية وضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار متفرقة خاصة في الداخل مع برق ورعد فترة بعد الظهر.

الخميس: غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، كما تتساقط أمطار متفرقة خاصة في الداخل مع برق ورعد.

- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 17 الى 25 درجة، في الداخل من 16 الى 31 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.
- الانقشاع: سيئ وينخفض أحيانا لحدود الالف مترعلى الساحل بسبب الغبار والرطوبة المرتفعة وعلى الجبال بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 90 %.

- حال البحر: منحفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 20درجة.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,55 ساعة غروب الشمس: 19,17 .
المصدر: الوكالة الوطنية

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