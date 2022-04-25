الرئيس عون هنأ الرئيس ماكرون بإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية: ما بين بلدينا هو ثمرة شراكة في القيم والمبادئ وصداقة متجذرة

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هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتجديد انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية لولاية جديدة، متمنياً له التوفيق في قيادة فرنسا لسنوات خمس اضافية يتمكن من خلالها تحقيق ما يصبو اليه من تقدم وازدهار ورخاء للشعب الفرنسي الصديق.

ونوّه الرئيس عون في برقية التهنئة التي وجهها الى الرئيس ماكرون بما يربط لبنان وفرنسا من علاقات متجذّرة عبر التاريخ والتي هي ثمرة شراكة في القيم والمبادئ التي يؤمن بها البلدان، فضلاً على الصداقة العميقة التي تربط بن الشعبين اللبناني والفرنسي والتي ستشهد المزيد من المتانة والعمق في الولاية الجديدة.

وأعرب الرئيس عون عن تقديره لمواقف الرئيس ماكرون تجاه لبنان والدعم الذي قدمه ولايزال تأكيداً للابعاد الانسانية التي تميّز العلاقات الثنائية اللبنانية-الفرنسية.