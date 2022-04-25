الجيش يكشف تفاصيل القصف الاسرائيلي على الجنوب فجراً..

A + A -

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه بيان جاء فيه: "بتاريخ اليوم ما بين الساعة 1.45 والساعة 4.00، تعرضت مناطق طيرحرفا، وادي حامول، علما الشعب، وخراج بلدة زبقين لقصف مصدره مدفعية العدو الاسرائيلي، ولم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار. وقد استهدفت المنطقة بحوالى 50 قذيفة مدفعية".

وأضاف البيان، "كذلك تم إطلاق حوالى 40 قنبلة مضيئة من قبل العدو فوق بلدات طيرحرفا، الناقورة، شيحين وبدياس، سبق ذلك سقوط صاروخ في الأراضي المحتلة مصدره لبنان حسب ادعاءات العدو".

وتابع، "وقد عثرت وحدة من الجيش في محيط منطقة القليلة على صاروخين نوع غراد عيار 122 ملم موضوعين على مزاحف ألمنيويم مجهزين للإطلاق، تم تعطيلهما من قبل الوحدات المختصة".

وأكد البيان أن "موضوع الخرق تتم متابعته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".