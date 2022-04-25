تعليقا على شتم الصليب، سعود: " تخيلوا لو كان شيعيا جنوبيا او بعلبكيا مثلا.."

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على خلفية احداث طرابس بعد خرق حادثة الغرق المؤلمة وقيام احدهم بشتم الصليب ورئيس الجمهورية، غرد الصحفي غسان سعود قائلا: " الرجل الذي وقف يشتم الصليب لا يمثل منطقة او طائفة باي شكل، هذا بالنسبة لي قاعدة دائمة، مش حسب مين ووين وليش..

لكن تخيلوا لو كان هذا الرجل من غير منطقة ومن غير طائفة..

تخيلوا ماذا كانت التلفزيونات الثلاثة ستفعل وتغريدات جعجع والجميل وسعيد لو كان شيعيا جنوبيا او بعلبكيا مثلا.."

وأضاف: "هيك بتعرفوا مين الوسخ ومين لنضيف، مين قلبه علبلد ومين بده يحرق البلد، مين بده فتنة مهما تطلب الامر ومين بده استقرار مهما تطلب الأمر.."