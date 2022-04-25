اليكم الرواية الكاملة لما حدث في الجنوب فجراً

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شهدت منطقة الساحل جنوب مدينة صور بعيد منتصف الليل توترا أمنيا بعدما أقدم مجهولون على إطلاق صاروخين من المنطقة الواقعة بين بلدتي القليلة - المنصوري في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في وقت، اطلقت قوات "اليونيفيل" صفارات الإنذار في أكثر من موقع تابع لها، لا سيما في المواقع الحدودية في الناقورة وشمع والحمرا، كما سجل إنتشار واستنفار في صفوف الجيش اللبناني على طول الساحل الجنوبي وأعقب عملية إطلاق الصواريخ رد إسرائيلي حيث أطلقت مدفعية العدو الإسرائيلي عشرات القذائف من عيار 155 ملم مستهدفة مناطق متفرقة في وادي عين الزرقاء الواقعة بين بلدتي طيرحرفا وعلما الشعب ومنطقة وادي حسن بين بلدات شيحين وزبقين ومجدلزون والمنطقة الواقعة بين بلدتي ياطر وزبقين إضافة إلى منطقتي حامول ووادي الرب غرب طيرحرفا، واستمر القصف الإسرائيلي بشكل متقطع إلى ما بعد الثالثة والنصف فجرا توزع بين قذائف مدفعية وقذائف ضوئية لا سيما فوق المناطق الحرجية تزامن ذلك مع تحليق للطيران المعادي فوق الحدود اللبنانية - الفلسطينية مع غارات وهمية ليعود الهدوء الحذر إلى أجواء المنطقة بعد الرابعة فجرا.