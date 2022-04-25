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الوطن السورية: تجدد الاحتجاجات ضد «قسد» غرب دير الزور

25
APRIL
2022
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الوطن السورية: أصيب ثلاثة مسلحين من ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الانفصالية المرتبطة بالاحتلال الأميركي، في هجوم شمال غرب مدينة الرقة، في وقت تجددت فيه الاحتجاجات ضدها في مناطق سيطرتها بريف دير الزور للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.

 

وذكرت مصادر محلية أمس، وفق ما ذكرت وكالة «سانا» أن هجوماً نفذه مجهولون بالأسلحة الرشاشة استهدف نقطة عسكرية لميليشيات «قسد» في منطقة الفروسية شمال غرب مدينة الرقة ما أدى إلى إصابة ثلاثة مسلحين من الميليشيات بجروح متفاوتة.

 

وأول من أمس استهدف مجهولون نقطة عسكرية لميليشيات «قسد» في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي بالتزامن مع اشتباكات عنيفة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مسلحي الميليشيات وإيقاع خسائر مادية بالنقطة العسكرية.

 

من جهة أخرى، ذكرت مصادر إعلامية معارضة، أن عشرات المواطنين تجمعوا على الطريق العام لبلدة الحصان بريف دير الزور الغربي، ضمن مناطق سيطرة ميليشيات «قسد»، مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية، حيث عمد المحتجون إلى قطع الطريق بالإطارات المشتعلة.

 

وسبق أن شهدت مناطق سيطرة ميليشيات «قسد» بريف دير الزور، مظاهرات واحتجاجات ومطالبة ما يسمى «الإدارة الذاتية» الكردية الانفصالية التي تسيطر عليها «قسد» بتحمل مسؤولياتها في ظل تردي الأوضاع المعيشية.

 

وفي سياق آخر ذكرت المصادر أن دورية تابعة للميليشيات، اعتقلت مواطنًا خلال عملية مداهمة نفذتها في مدينة الشحيل شرق دير الزور، أمس، بتهمة الانتماء إلى خلايا تنظيم داعش الإرهابي، في حين أفرجت الميليشيات عن 10 أشخاص كانت قد اعتقلتهم قبل 5 أيام من المدينة.

الوطن السورية
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