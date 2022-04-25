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الشرق الأوسط: عائلات جديدة تغادر مخيم الركبان على الحدود السورية ـ الأردنية... مظاهرة أمام القاعدة الأميركية في التنف

25
APRIL
2022
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لندن: «الشرق الأوسط»-


أفاد نشطاء «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن ثلاث عائلات من أبناء بلدة مهين بريف حمص، وهم من مربي الماشية، غادرت مخيم الركبان الواقع عند الحدود الشرقية لسوريا مع الأردن والعراق، أول من أمس (السبت)، ليرتفع إلى 21 عائلة و19 شاباً تعداد الذين غادروا المخيم على 7 دفعات، منذ مطلع الشهر الحالي، وسط معلومات تفيد بأن عشرات العائلات تتجهز لمغادرة المخيم، بانتظار الحصول على الموافقة الأمنية من فصيل «مغاوير الثورة».


وتصاعدت عمليات الخروج من مخيم الركبان في الآونة الأخيرة، نتيجة سوء الأوضاع المعيشية في المخيم الذي يعاني أوضاعاً إنسانية صعبة، في ظل غياب المنظمات، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية نتيجة الإتاوات التي تفرضها حواجز النظام على سيارات الأغذية التي تدخل المخيم، وانعدام فرص العمل داخل المكان الذي تحول إلى «سجن كبير» منسيّ في الصحراء السورية، وبات يضم نحو 8500 نازح سوري من مناطق سورية عدة.


ورصد «المرصد» خروج ثماني عائلات على الأقل من مخيم الركبان، خلال مارس (آذار) الماضي، على عدة مراحل، نحو مناطق سيطرة النظام، دون وجود أي ضمانات تحميهم من "الاعتقال والتغييب في سجون النظام السوري"، بحسب رأي الشرق الأوسط.


وشهد مخيم الركبان على الحدود السورية - الأردنية، في السنوات الأخيرة، وقفات احتجاجية عديدة، أمام القاعدة العسكرية للتحالف الدولي في منطقة التنف، مطالبين بالتدخل ودعم المخيم، أسوة بمناطق «الإدارة الذاتية» شمال شرقي سوريا.


ونشرت صفحات «الركبان»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً مصوّراً يظهر العشرات من أبناء المخيم أثناء مظاهرة أمام القاعدة الأميركية في منطقة التنف جنوب سوريا، تطالب قوات التحالف والمجتمع الدولي بالنظر في حال المخيم من الناحية المعيشية والطبية والتعليمية. وقال بعض المتحدثين إن سكان المخيم يعيشون في «أسوأ بقعة على الأرض السورية»، كنازحين من جميع المناطق السورية.

الشرق الأوسط
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