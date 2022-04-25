جيش الإحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع داخل الأراضي اللبنانية

A + A -

قالت اذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأحد/الاثنين، إن قوات المدفعية "الإسرائيلية" قصفت أهدافا في لبنان وتطلق النار باتجاه موقع إطلاق القذيفة الصاروخية".

وأضافت أن ذلك يأتي ردا على إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه "الأراضي الإسرائيلية".

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت بإطلاق صاروخ "غراد" من منطقة رأس العين جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

على جانب آخر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" على حسابها بموقع تويتر، بسماع دوي انفجارات في شمال البلاد.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن جيش الإحتلال قوله إن صاروخا أطلق من لبنان وسقط في منطقة مفتوحة في الخليل الغربي.

ولم ترد التقارير وقوع إصابات أو أضرار.