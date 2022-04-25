الأسد في صيدنايا

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الوطن السورية: زار الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد، أمس، دير سيدة صيدنايا بريف دمشق، وحسب ما ذكرت رئاسة الجمهورية، هنأ الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأهالي والراهبات والأطفال الأيتام بعيد الفصح المجيد.

كما زار الرئيس الأسد والسيدة أسماء متحف كنيسة آجيا صوفيا واطلعا على المخطوطات والأيقونات التاريخية التي يحتويها بعد أن تم ترميمه.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بين كاهن كنيسة آجيا صوفيا في صيدنايا الأب أندراوس اسكندافي أن الرئيس الأسد أشاد بالطريقة الفنية والتقنية التي استخدمت في ترميم المتحف بحيث أن كل أيقونة أثرية لها هويتها وبثلاث لغات، موضحاً أن الرئيس الأسد ولمدة نصف ساعة سأل واستفسر باهتمام كبير عن كل أيقونة موجودة وطريقة توثيقها وإن كانت جميعها موثقة في الدولة وعن المدة التي استغرق ترميمها.

ووصف اسكندافي زيارة الرئيس الأسد بالتاريخية، مشيراً إلى أن المتحف قد تم افتتاحه منذ عامين ويحتوي على 65 أيقونة أثرية وحوالي 25 مخطوطاً، ولم يشهد إقبالاً خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا.