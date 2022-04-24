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كيف علق السيد نصرالله على فاجعة غرق زورق طرابلس؟

24
APRIL
2022
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قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطاب الليلة، خلال إحياء ليلة القدر: " نتوجه الى الله تعالى أن يمن بالرحمة على الذين فقدوا أرواحهم ، وأن يمن بالشفاء على الذين أصيبوا كما نسأل الله أن يمن بالسلامة والعافية والنجاة على المفقودين."

كما دعا التحقيق السريع في قضية قارب الشمال، مشيراً إلى أن "كل عناصر التحقيق معروفة والمسارعة للتحقيق أقل الواجب".


وأضاف: "نعتبر انما حصل هو مظهر مأساوي للغاية من مظاهر الازمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة في البلد نتيجة السياسات الخاطئة وعقود طويلة من الاهمال والحرمان والتي ادت في النهاية الى الاوضاع الصعبة التي يمر بها بلدنا وشعبنا. وادعو الحكومة للوقوف إلى جانب العائلات"، وقال: "نحن جاهزون، ولن نتوانى على الإطلاق، ويجب التوقّف عند هذه الحادثة يجب التوقف على المستوى الوطني"، مؤكداً أنّه " لا يجب أن نسمح لأحد بأن يأخذ البلد إلى الفتنة ". 

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