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أبي المنى: لملاحقة المتاجرين بأرواح الهاربين من جحيم الفساد

24
APRIL
2022
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اسف شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى لحادثة “غرق المركب قبالة شاطئ طرابلس ووقوع عدد من الضحايا واصابة آخرين”، متقدما في تصريح تعقيبا على الحادثة من عائلات الضحايا ب “أحر التعازي”، ومعربا عن مشاركته اياهم “الألم والحزن”.

ووجه أبي المنى “نداء الى المسؤولين للتدخل الصارم في التحقيق وملاحقة المتاجرين بأرواح الفقراء الهاربين من جحيم الفساد والانهيار الاقتصادي، والطامحين للسفر الى بلاد اكثر امانا من بلدهم، ومساعدة الناس بتأمين معيشتهم اللائقة او ايجاد الطرق النظامية الآمنة، لمغادرة المضطرين دون التعرض لمثل هذه الحوادث المؤسفة”.
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