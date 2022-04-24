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الحجار: نسأل الرحمة للشهداء الذين فقدناهم

24
APRIL
2022
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تفقد وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار برفقة الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير مرفأ طرابلس، وتابع ميدانياً الإجراءات المتخذة لمساعدة الناجين.

 
وقال خلال الجولة: "قمنا اليوم بتفقد الناجين واطلعنا على أحوالهم وحاجاتهم، ونسأل الرحمة للشهداء الذين فقدناهم بهذه الحادثة الأليمة، ونتمنى ان يتم العثور على احياء من المفقودين".
 
وتابع: "نشكر لقيادة الجيش والعناصر الميدانية والقوات البحرية والجوية جهودهم في عملية الانقاذ، كما أشكر لعناصر الصليب الأحمر واللواء الخير الذي تواجد هنا منذ  حصول الواقعة ولا يزال متواجدا حتى الساعة، كما اوجه الشكر لوزير الاشغال العامة علي حميه الذي أتى ليلا واشرف ميدانيا على عمليات الانقاذ". 
 
مضيفاً: "مهمتي اليوم وبتوجيهات من دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للوقوف الى جانب اهالي الناجين وتقديم كل الامكانات لفرق الانقاذ، وكما اعطى ميقاتي توجيهاته ليتم معالجة الجرحى على عاتق وزارة الصحة. وتم التواصل مع المؤسسات الدولية والامم المتحدة ووزارة الشؤون والجمعيات المحلية وكاريتاس للتنسيق ووضع امكاناتنا بتصرف الهيئة العليا للاغاثة، والجميع ابدوا استعداداتهم لذلك".
 
وختم الحجار: "أعلم ان الوضع صعب، وهناك خسائر كبيرة، وأعلم ان اللبنانيين يشعرون باليأس ولكننا نحن هنا اليوم لنشد على أيديهم ونحاول ان نمرر هذه المحنة باسرع وقت ممكن. وثمة خسارة كبيرة ونعلم ذلك، ولكن وقعت الخسارة والشعب يئس ويحاول الكثيرون منهم ان يهربوا من لبنان، واريد ان اؤكد اننا بدأنا بتحويل المساعدات المالية الى مستحقيها، وفي الاسبوع المنصرم حولنا لـ8881 شخصاً، وسيتم تحويل لـ5000 شخص في الاسبوع المقبل، ولكن الأزمة أكبر بكثير من قدرات الوزارة".
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