بوشكيان: فرادة لبنان الرسالة بحماية صيغته وتحصينها وتطويرها

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وجّه وزير الصناعة جورج بوشكيان معايدته للطوائف المسيحية التي تتّبع التقويم الشرقي لمناسبة عيد القيامة المجيدة، وقال: “لقد فاض النور المقدّس من قبر السيد المسيح في القدس، وعم المسكونة، وحمل الرجاء والبشرى بالقيامة.

اضاف بوشكيان: “تحلّ الأعيادة المباركة على أمل أن تحمل معها السلام والاستقرار في قلوب اللبنانيين. وبينما ينعم قسم من اللبنانيين بنعمة العيد والفرح، يتألم قسم آخر منهم مستذكرين المجرزة الأرمنية، فيما قسم ثالث لا يزال صائما منتظرا عيد الفطر السعيد”.وختم: “هذه هي ميزة لبنان وفرادة شعبه بين سائر الدول والشعوب. ونحن مطالبون بالمحافظة على هذه الصيغة وحمايتها وتحصينها وتطويرها دائماً نحو الأفضل بما يبقي لبنان واحداً موحّداً ببعده العربي وانتشاره الدولي، لبنان الرسالة والحوار والحضارة”.