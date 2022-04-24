اتحاد نقابات العمال شمالًا: لنجدة طرابلس ووقف نزف أهلها

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طالب رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد بـ”تلازم مسار الإصلاحات والخطط المالية والاتفاقات مع البنك الدولي وغيره، مع خطوات تلتفت الى جميع الأطراف”.

ولفت السيد الى ان “طرابلس تحتاج من المجتمع العربي لجهود مقابلة لجهود تبذل هنا وهناك ولعمل سريع، فطرابلس الكبرى الممتدة من البترون الى عكار، مرورا بكل الاقضية، تعاني ما لا يطاق ولا يحتمل والدولة المنكوبة لا تحمل ما لا تحتمل، وبالتالي فلا خلاص بدون جسر عربي يمتد من كل العواصم فيقدم الخير للناس ويسعف ويشفي ويداوي، فلا يترك قطاعا الا ويشارك في نجدته لصالح الناس والفقر والوجع والجوع”.

وختم قائلاً: “انها وقفة مع التاريخ، وهي رسالة للعالمين العربي والإسلامي لنجدة طرابلس الكبرى ووقف نزف أهلها، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا خدمات ولا أمن اجتماعيا، وحيث التفلت الاقتصادي والمالي والفوضى المستحكمة”.