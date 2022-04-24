كلّاس: نطالب بإجراء التحقيقات الفورية والقبض على قراصنة الموت ومحاكمتهم

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اصدر وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس البيان الاتي:

“الفاجعة التي حلّت ببحر الشمال اليوم هي كارثة وطنية على مستوى مجتمعنا اللبناني الذي يعاني ويخاطر ويجازف للبقاء على قيد الدنيا. المفقودون والمفقودات هم بمرتبة الضحايا وبرتبة الشهداء الساعين لمواجهة التحديات ومحاربة اليأس، والماشين الى قَدَرِهم قسرًا أو طوْعاً .

كل التضامن مع اهل الضحايا، و الرحمة للشهداء والعزاء لأهل طرابلس والشمال العزيز.

إن إعلان الحداد هو موقف وطني وواجب إنساني مُقدَّر .

وإذْ نستنكرُ حالات إغراء الاشخاص وتهريبهم بقوارب الموت و بأساليب غير شرعية، فإننا نُدين بقوة حالات إستغلال الضائقة الاقتصادية للإمعان بتهريب الاشخاص و التسبُّب بفواجع وكوارث ووقوع ضحايا أبرياء، ونطالب بإجراء التحقيقات الفورية واللازمة لمعرفة المُسبِّبين والمُهرِّبين والقبض على قراصنة الموت ومحاكمتهم.

مع خالص الشكر والتقدير لوزير الاشغال العامة علي حميه والجيش والقوى الامنية والدفاع المدني والصليب الاحمر ومؤسسات الاغاثة وكل مَنْ أسهم بالانقاذ و المساعدة وبلسمة الجراح.

الرحمة للضحايا و الصبر للأهالي و العزاء لأهالي طرابلس و الشمال ولدولة الرئيس نجيب ميقاتي و المجد للبنان”.