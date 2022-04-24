بالصور- آلان عون من حمانا: اللامركزية هي من ستعطي المتن الأعلى وحمانا حقّهم في الإنماء وفي تطوير السياحة

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نظّم النائب آلان عون لقاء حواري في حمانا مع أهالي المنطقة ومما جاء في كلمته: "الى جانب عملية الإنقاذ المالي التي ستكون وجهة بوصلتنا في المرحلة المقبلة، نطمح لإقرار اللامركزية في المرحلة المقبلة ووضعناها في صلب اولوياتنا لأنها السبيل الأمثل لتحييد إنماء مناطقنا عن تعقيدات دولتنا المركزية واللامركزية هي التي ستعطي المتن الأعلى وحمانا حقّهم في الإنماء وفي تطوير السياحة الى إحدى أجمل المناطق في لبنان".
وأكمل عون:"قدّمنا نموذج من التعاطي السياسي لا يميّز بين ساحل وجبل، وبين بلدة كبيرة وصغيرة، وتفاعلنا مع الجميع بذات الأهمية والأولوية، لأن مجتمعنا واحد، ساحلاً وجبلاً، ومعاناتنا واحدة وخلاصنا واحد ولذلك لدينا التصميم لإستكمال العملية الانقاذية واعادة الوضع الى حالة التعافي الذي وحده يشكّل لأهالي ساحل بعبدا ولأهالي جبلها خشبة خلاصهم."