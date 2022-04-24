بالصور- آلان عون من حمانا: اللامركزية هي من ستعطي المتن الأعلى وحمانا حقّهم في الإنماء وفي تطوير السياحة

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نظّم النائب آلان عون لقاء حواري في حمانا مع أهالي المنطقة ومما جاء في كلمته: "الى جانب عملية الإنقاذ المالي التي ستكون وجهة بوصلتنا في المرحلة المقبلة، نطمح لإقرار اللامركزية في المرحلة المقبلة ووضعناها في صلب اولوياتنا لأنها السبيل الأمثل لتحييد إنماء مناطقنا عن تعقيدات دولتنا المركزية واللامركزية هي التي ستعطي المتن الأعلى وحمانا حقّهم في الإنماء وفي تطوير السياحة الى إحدى أجمل المناطق في لبنان".