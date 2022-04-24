قائد القوات البحرية يكشف ملابسات خطيرة عن غرق مركب طرابلس... اليكم ما حدث!

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عقد قائد القوات البحرية في الجيش اللبناني العقيد الركن هيثم ضناوي مؤتمرًا صحفيًا لشرح ملابسات مأساة غرق المركب في طرابلس.



وقال ضناوي أنّ "المركب الذي غرق صناعة 1974 وصغير طوله عشرة امتار وعرضه 3 امتار والحمل المسموح له هو 10 اشخاص فقط ولا وجود لوسائل امان فيه".



وأفاد بأن "دورية حاولت حث الزورق الغريق للعودة لأن الوضع غير آمن"، مضيفًا، "لو لم نوقف الزورق لغرق خارج المياه الإقليمية اللبنانية".وتابع، "قائد المركب حاول الهرب فارتطم بمركب القوات البحرية للجيش اللبناني ولم يتم استعمال السلاح من قبل عناصرنا".وأشار العقيد ضناوي الى أن "المركب غرق بسبب الحمل الزائد بسرعة كبيرة ولولا وجود عناصرنا بالقرب منه لكان عدد الضحايا اكبر".



وقال: "عناصرنا قامت بواجبها وهي التي انقذت العدد الأكبر من ركاب الزورق".