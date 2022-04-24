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مرشح جديد ينسحب من لائحة القوّات في بعلبك الهرمل

24
APRIL
2022
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أعلن المرشح هيمن عباس مشيك، خلال مؤتمر صحافي عقده في حسينية بلدة الزعارير انسحابه من لائحة "بناء الدولة" لصالح لائحة "الامل والوفاء"، في حضور رئيس بلدية بيت مشيك علي محمد مشيك، رئيس بلدية رماسا فياض مشيك، رئيس بلدية كفردان مهدي زعيتر، مخاتير وفاعليات اجتماعية.

استهل المرشح مشيك مؤتمره بتلاوة بيان العائلة، وجاء فيه: "نحن عشيرة آل مشيك نفتخر بتاريخنا الماضي والحاضر وبانتمائنا الوطني وولائنا المطلق لهذا الوطن الذي قدمنا لسلمه الأهلي ولصون حريات أبنائه الشرفاء وحفظ حقوقهم، وقد ضحى أبناؤنا بدمائهم الطاهرة دفاعا عن الأرض والعرض بوجه العدو الصهيوني الغاشم والعدو التكفيري، نحن من أهل الوطن ولم نكن يوما رهائن للخارج، ونحن ننتمي إلى هذه المقاومة التي هي عزتنا وكرامتنا وفخرنا، ونحن من أنصار الإمام الحسين الذي قال هيهات منا الذلة، وبعد انتهاء الإجتماع تمنت العائلة الكريمة على ابنها البار الأستاذ هيمن عباس مشيك التراجع عن الترشيح والإنسحاب من هذه اللائحة لمصلحة الوطن لبنان والمقاومة".

وأضاف: "بناء على ما تقدم ونزولا عند رغبتكم وإيمانكم وإيماني بأن المقاومة التي قدمت لهذا الوطن الغالي والنفيس وأعطتنا ما يكفي من العزة والكرامة، إنني أعلن إنسحابي من لائحة بناء الدولة لمصلحة المقاومة ولائحة الامل والوفاء، سائلا الله سبحانه وتعالى التوفيق لما فيه خير وطننا لبنان العزيز، ولأجل بعلبك الهرمل التي ارتوت أرضها من دم الشهداء الأبرار، أتعالى عن المصلحة الذاتية وترخص التضحيات خدمة لوطني لبنان".

وختم مشيك: "أما أنت يا سيد المقاومة السيد حسن نصرالله أعزكم وحفظكم المولى عز وجل، بكم نفتخر ونعتز وتكبر نفوسنا، أهديكم هذا العمل إجلالا لعمامتك الطاهرة، ويا سيدي يا فخر الأمة نتمنى من سماحتكم أن تكملوا الطريق وتمضوا قدما في محاربة الفاسدين والظالمين الذين نهبوا أموال الناس ومقدرات الوطن، والوقوف دائما إلى جانب الفقراء والمساكين".

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