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ارتفاع بحركة المسافرين من مطار بيروت واليه خلال شهري آذار ونيسان

24
APRIL
2022
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، أن "حركة المسافرين من المطار واليه حققت ارتفاعا جيدا خلال شهري اذار ونيسان من العام الحالي، اذ ارتفعت اعداد المسافرين بنسبة خمسين في المئة عن العام الماضي.

وسجلت ارقام الذين استخدموا المطار خلال شهر اذار (الشهر الثالث من العام الحالي)
412649، توزعوا بين 201536 في المغادرة
و 206532 للوصول، و 2581 ترانزيت، وبالنسبة لحركة الطائرات هبطت في المطار 1761 طائرة، واقلعت منه 1757 طائرة، فيما كانت اعداد الذين استخدموا المطار خلال الشهر الثالث من العام الماضي مئتي الف راكب 200000، اما بالنسبة للذين استخدموا المطار خلال شهر نيسان فقد سجلت الارقام وصول ومغادرة 227849 حتى تاريخ العشرين من شهر نيسان الحالي.

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