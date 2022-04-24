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ميقاتي تابع ملف البحث عن ركاب الزورق الذي غرق ليل أمس

24
APRIL
2022
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تابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزاف عون ملف البحث عن ركاب الزورق الذي غرق ليل أمس قبالة طرابلس والتحقيقات الجارية في الحادثة. وقد ابدى الرئيس ميقاتي حزنه الشديد للحادثة المؤلمة، مقدما العزاء لذوي الضحايا الذين قضوا في الحادث، متمنيا للمصابين الشفاء والعودة السالمة للذين لا يزالون في عداد المفقودين. وقال الرئيس ميقاتي " إن الاسراع في التحقيقات لكشف ملابسات الحادث مسألة ضرورية لمعرفة حقيقة اسباب الحادث المؤلم.

وتمنى الرئيس ميقاتي على المواطنين الشرفاء الا يقعوا ضحية عصابات تستغل الاوضاع الاجتماعية لابتزازهم بمغريات غير صحيحة وغير قانونية

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