غرق مركب على متنه حوالى 60 شخصًا قبالة شاطىء طرابلس... التفاصيل

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مدير مرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر أكد ان القوات البحرية في الجيش ومراكب مدنية تابعة للبحارة قد توجهت باتجاه جزيرة الفنار - الرمكين بعد ورود معلومات عن غرق مركب على متنه حوالى 60 شخصا، اثناء محاولتهم الهروب بطريقة غير شرعية باتجاه قبرص واوروبا.

كما اكد الدكتور تامر انه اتصل بوزير الاشغال والنقل علي حميه الذي بدوره اتصل بقائد الجيش للتنسيق والمساعدة لانقاذ الناجين. ولفت الى ان الوزير حميه اعطى توجيهاته الى ادارة المرفا لتقديم كل التسهيلات والامكانيات للجيش اللبناني والصليب الاحمر.

ووصل مركب للجيش الى حوض المرفأ وعلى متنه 17 ناجيا وجثة واحدة للطفلة. فيما لا يزال هناك أكثر من 27 شخصا معتبرين في عداد المفقودين.

وتابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قضية غرق زورق يقل ركابا انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون.

وقد اجرى لهذه الغاية اتصالا بقيادة الجيش للاطلاع على ملابسات الحادث طالبا استنفار الاجهزة المختصة لانقاذ الركاب.

كما اجرى اتصالا بوزير الاشغال العامة والنقل علي حميه لاستنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الاغاثة.