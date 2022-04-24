عناوين الصحف ليوم الأحد 24 نيسان 2022

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الديار: ورقة الحكومة للّجان لا تحسم مصير الكابيتال كونترول... والحلول بعد الانتخابات

خريطة الحملات الانتخابية: الثنائي لزيادة التصويت و «القوات» لخرق فيتو الحريري

الوطني الحر يسعى للتعويض بلوائح التحالف والتقدمي لا يريد خسارة مقعد درزي



النهار: مأساة الفقر والبحر في طرابلس: غرق زورق يحمل 60 شخصاً، وفاة طفلة وعمليات الإنقاذ مستمرّة



الأنباء الكويتية: جنبلاط يطرح إقالة وزير الطاقة والأحدب يتحدث عن صفقة بين رئيسي وماكرون للإبقاء على ميقاتي

استنفار المودعين و«المهن الحرة» لعرقلة «الكابيتال كونترول» والصعود الصاروخي للدولار عائق مستجد بوجه الانتخابات



الشرق الأوسط: لبنان: خطة الحكومة للتعافي المالي في مأزق

الأنظار تتجه إلى «مخارج» في البرلمان الثلاثاء