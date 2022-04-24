كرامي: «فشرتم»... من يريد مدّ يده على طرابلس سنقطعها

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

شن النائب فيصل كرامي في احتفال انتخابي حاشد أمس هجوما عنيفا على القوات اللبنانية ورئيسها، معتبرا ان ترشيح ممثل عنها في طرابلس هو «محاولة جديدة لاغتيال الرئيس رشيد كرامي».

واكد «اننا من هنا نريد اسقاط هذا المشروع ونقول لهم جميعا لا لإغتيال الرئيس رشيد كرامي مرة ثالثة، ولا لأخذ صك براءة على ما فعلوه بحق مدينتنا ووطننا، والردّ عليهم سيكون في صندوق الاقتراع في 15 أيار».

وقال «ان من يريد محاربة حزب الله فليحاربه، هو موجود في الجنوب وليس في طرابلس، ومن يريد ان يترشح بوجهه فليذهب ويترشح في بيروت والجنوب والبقاع».

واضاف «يريدون نقل مرجعية طرابلس من هنا الى معراب. ومن هنا نقول لهم «فشرتم»... ومن يريد ان يمدّ يده على طرابلس هذه المرة سنقطعها».